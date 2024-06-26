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Spor

Almanya'da gol sesi çıkmadı! İngiltere ve Danimarka'dan sessiz tur

EURO 2024'te C Grubu'nun son maçları tamamlandı. İngiltere, Slovenya ile golsüz berabere kalırken, Danimarka ile Sırbistan'ın maçı da aynı skorla sonuçlandı. İngilizler grubu aşamasını lider tamamladı.

26 Haziran 2024 Çarşamba 00:03 - Güncelleme:
Almanya'da gol sesi çıkmadı! İngiltere ve Danimarka'dan sessiz tur
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EURO 2024 C Grubu'nun son maçında Gareth Southgate'in ekibi İngiltere ile Matjaz Kek'in yönetimindeki Slovenya 0-0 berabere kaldı.

Köln Stadyumu'nda oynanan maçta iki takım da risksiz bir oyunu tercih etti ve tehlikeli bir atağın yaşanmadığı mücadele 0-0 beraberlik ile sonuçlandı.

Bu sonuçla birlikte 5 puana ulaşan İngiltere grubu lider olarak tamamlarken, 3 puanda kalan Slovenya en iyi üçüncüler arasına girmeyi başardı ve grupta çıktı.

C Grubu'nu lider tamamlayan İngiltere, A Milli Takımı'nın yer aldığı F Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayan takım ile eşleşecek.

TÜRKİYE DETAYI

A Milli Takım, Çekya'ya yenilmesi ve Gürcistan'ın Portekiz'i yenememesi durumunda grubunu üçüncü sırada tamamlayacak. Türkiye'nin en iyi üçüncüler arasında yer alması durumundaki rakibi İngiltere olacak.

A Milli Takım; eğer Çekya'ya yenilmezse ve Gürcistan, Portekiz'i yenemezse grubu ikinci sırada tamamlayacak ve Avusturya ile eşleşecek.

DANİMARKA'YA BERABERLİK YETTİ!

EURO 2024 C Grubu üçüncü maçında Danimarka ile Sırbistan karşı karşıya geldi.

Allianz Arena'da oynanan maç 0-0 berabere bitti.

Sırbistan'da Fenerbahçeli futbolcu Dusan Tadic, ikinci yarının başında oyuna girdi.

Bu sonuçla birlikte puanını 3 yapan Danimarka, grubu ikinci sırada noktaladı. Sırbistan ise 2 puanda kalarak grubu sonuncu sırada bitirdi.

Danimarka, son 16 turunda Almanya ile karşı karşıya gelecek.

C GRUBU'NDA SON PUAN DURUMU

1- İngiltere (5)

2- Danimarka (3)

3- Slovenya (3)

4- Sırbistan (2)

  • EURO 2024
  • C Grubu
  • İngiltere lider

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