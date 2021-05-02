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Spor

Almanya'da istifa çağrısı! Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Keller'e tepki

Almanya'da eyalet ve bölge futbol birliklerinin başkanları, Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Fritz Keller'in görevinden istifa etmesini istedi.

AA02 Mayıs 2021 Pazar 21:12 - Güncelleme: 02 Mayıs 2021 Pazar 21:12
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DFB'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, eyalet ve bölge başkanlarının Potsam kentinde düzenlediği olağanüstü toplantıda Başkan Keller'e olan güvenini geri çektiği ve Keller'in görevinden ayrılmasını talep ettiği belirtildi.

Keller'in, yardımcısı Rainer Koch'u Nazi dönemindeki yargıç Roland Freisler ile kıyaslamasının eleştirildiği açıklamada, "Kabul edilemez olan bu ifade bizde şaşkınlık oluşturdu. Bunu en sert şekilde kınıyoruz. DFB'nin bölge ve eyalet birlikleri, demokratik, hoşgörülü ve çoğulcu bir toplumdan yanadır. Başkanın bu ifadesi, birliklerin ilke ve değerlerine aykırıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

DFB'nin eyalet ve bölge birliklerinin açıklaması, Alman medyasında "DFB'de deprem" olarak nitelendirildi.

Yönetim kurulu toplantısında Koch'u "Freisler" olarak tanımlaması tepki toplayan Keller, daha sonra Koch'tan özür dilemişti.

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