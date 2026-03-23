Alman Milli Takımı'nın eski oyuncularından Mario Besler, Almanya Milli Takımı'nın kadrosuyla ilgili dikkat çeken açıklamalara imza attı.

Besler, Antonio Rüdiger ve Leroy Sane'nin milli takım kadrosunda olmasına tepki gösterdi.

Mario Besler, "Julian Nagelsmann'ın söylediği hiçbir şeye artık inanamazsınız; sadece birbirine uyum sağlayan oyunculara güveneceğini söyleyip durduktan sonra Rüdiger gibi bir oyuncuyu tekrar kadroya çağırmak benim gözümde onu tamamen güvenilmez hale getirdi. Galatasaray gibi ikinci lig takımında oynayan ve Şampiyonlar Ligi'nde artık sahaya çıkamayan Sane gibi oyuncuların çağrılması..." diye konuştu.

"BU TAM BİR REZALET"

Sözlerine devam eden Basler, "Rüdiger gibi bir oyuncuyu tekrar davet ederek, bir zamanlar belirledikleri değerleri ayaklar altına alıyorlar. Bu tam bir rezalet." ifadelerini kullandı.

Alman Futbol Federasyonu'na da sert tepki gösteren Alman eski futbolcu, "Artık onlara da inanmıyorum. Futbol antrenörlüğü lisansım için üyeliğimi de iptal ettim. Onlara bir euro daha vermeyeceğim. Benim için onlar artık bitti." dedi.

NAGELSMANN İDDİASI

Almanya ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan teknik direktör Julian Nagelsmann için de konuşan Basler, "Nagelsmann'ı dinlediğim kadarıyla, Dünya Kupası'ndan sonra istifa edeceğini tahmin ediyorum." sözlerini sarf etti.

ALMANYA'NIN ŞANSI

Almanya'nın 2026 Dünya Kupası'ndaki şansı için konuşan Mario Basler, "Belki bir kez daha çeyrek finale kalırsak sevinirim. Tüm oyuncular formda olduğunda takımın bunu başarabileceğini düşünüyorum. Ancak Sane ve Rüdiger'in dahil olduğu bu kadro çeyrek finale kalırsa şaşırırım." dedi.

HAMANN'DAN AÇIKLAMA

Alman eski yıldız Dietmar Hamann da Leroy Sane'nin milli takıma alınmasına şaşırdığını ve bu kararın kendisi için anlaşılmaz olduğunu söylemişti.

Hamann, "Said El Mala, Karim Adeyemi ve Maximilian Beier gibi oyuncular var. Bence hepsi Leroy Sane'den daha fazla hak ediyordu. Benim için Leroy Sane'nin milli takım kadrosunda yer alması anlaşılmaz bir durum." demişti.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray forması altında bu sezon 35 maçta süre bulan Leroy Sane, 6 gol attı ve 8 asist yaptı.