Galatasaray forması giyen Leroy Sane ile ilgili Almanya'da tartışmalar devam ediyor.

MARKUS BABBEL'DEN AÇIKLAMA

Sane'nin İsviçre ve Gana ile oynanacak hazırlık maçlarının kadrosunda yer alması Almanya'da polemiğe neden oldu. Konuyla ilgili bir açıklama da Alman Milli Takımı'nın eski futbolcusu Markus Babbel'den geldi.

"ONA KATILIYORUM"

Markus Babbel, "Eski takım arkadaşınız Mario Basler, Leroy Sane'nin milli takım kadrosunda yer almasını sert bir şekilde eleştirdi." şeklinde gelen hatırlatmanın ardından, "Kullandığı ifadeler çok tartışmalı ancak temelde ona yüzde 100 katılıyorum. Ne yapacağını bilemediğim oyuncularla başa çıkmakta zorlanırım." yanıtını verdi.

"ARTIK G.SARAY'DA 11 DEĞİL"

Babbel, "Herkes Leroy Sane'nin potansiyelinden bahsediyor ancak bu potansiyeli kullanamıyorsam neye yarar? Ayrıca artık Galatasaray'da düzenli olarak ilk 11'de bile oynamıyor." dedi.

BASLER NE DEMİŞTİ?

Alman Milli Takımı'nın eski oyuncusu Basler, "Julian Nagelsmann'ın söylediği hiçbir şeye artık inanamazsınız; sadece birbirine uyum sağlayan oyunculara güveneceğini söyleyip durduktan sonra Rüdiger gibi bir oyuncuyu tekrar kadroya çağırmak benim gözümde onu tamamen güvenilmez hale getirdi. Galatasaray gibi ikinci lig takımında oynayan ve Şampiyonlar Ligi'nde artık sahaya çıkamayan Sane gibi oyuncuların çağrılması... Rüdiger gibi bir oyuncuyu tekrar davet ederek, bir zamanlar belirledikleri değerleri ayaklar altına alıyorlar. Bu tam bir rezalet." demişti.

HAMANN'DAN AÇIKLAMA

Alman eski yıldız Dietmar Hamann da Leroy Sane'nin milli takıma alınmasına şaşırdığını ve bu kararın kendisi için anlaşılmaz olduğunu söylemişti. Hamann, "Said El Mala, Karim Adeyemi ve Maximilian Beier gibi oyuncular var. Bence hepsi Leroy Sane'den daha fazla hak ediyordu. Benim için Leroy Sane'nin milli takım kadrosunda yer alması anlaşılmaz bir durum." demişti.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray forması altında bu sezon 35 maçta süre bulan Leroy Sane, 6 gol attı ve 8 asist yaptı.