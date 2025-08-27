İSTANBUL 28°C / 21°C
  • Spor
  Almanya'da Leroy Sane krizi! Kadroya dahil edilmedi
Almanya'da Leroy Sane krizi! Kadroya dahil edilmedi

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Leroy Sane, ülkesi Almanya Milli Takımı kadrosuna çağrılmadı. Teknik direktör Julian Nagelsmann, yaptığı açıklamada Sane'nin kadroda bulunmama sebebini dile getirdi. İşte detaylar...

27 Ağustos 2025 Çarşamba 18:53
Yaz transfer döneminde Bayern Münih'ten ayrılarak Galatasaray'a transfer olan Leroy Sane, Almanya Milli Takım kadrosuna alınmadı. Almanya'da teknik direktör Julian Nagelsmann, Sane hakkında açıklama yaptı.

Leroy Sane'nin kadroya alınmaması hakkında konuşan Nagelsmann, "Leroy Sane artık Bundesliga ve diğer üst düzey Avrupa liglerinden biraz daha düşük seviyeli bir ligde oynuyor. Dolayısıyla daha fazlasını yapması gerekiyor. Son maçta 1 gol attı, 1 asist yaptı ama toparlanması için biraz zamana ihtiyacı var. Mucize beklemiyorum. Sane ile konuştum. Major liglerde oynamıyor artık. Bu yüzden ondan belli istatistikler bekliyorum. Bunları yaptığı takdirde yeniden bizimle olacak" ifadelerini kullandı.

