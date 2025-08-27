Yaz transfer döneminde Bayern Münih'ten ayrılarak Galatasaray'a transfer olan Leroy Sane, Almanya Milli Takım kadrosuna alınmadı. Almanya'da teknik direktör Julian Nagelsmann, Sane hakkında açıklama yaptı.

Leroy Sane'nin kadroya alınmaması hakkında konuşan Nagelsmann, "Leroy Sane artık Bundesliga ve diğer üst düzey Avrupa liglerinden biraz daha düşük seviyeli bir ligde oynuyor. Dolayısıyla daha fazlasını yapması gerekiyor. Son maçta 1 gol attı, 1 asist yaptı ama toparlanması için biraz zamana ihtiyacı var. Mucize beklemiyorum. Sane ile konuştum. Major liglerde oynamıyor artık. Bu yüzden ondan belli istatistikler bekliyorum. Bunları yaptığı takdirde yeniden bizimle olacak" ifadelerini kullandı.