  • Almanya'da Sane tartışması büyüyor! ''Anlaşılmaz bir durum''
Spor

Almanya'da Sane tartışması büyüyor! ''Anlaşılmaz bir durum''

Dietmar Hamann, Leroy Sane'nin Almanya kadrosuna seçilmesini şaşırtıcı bulduğunu söyledi. Alman efsane, bazı oyuncuların Sane'den daha fazla hak ettiğini savundu.

HABER MERKEZİ21 Mart 2026 Cumartesi 18:38 - Güncelleme:
Almanya'da Sane tartışması büyüyor! ''Anlaşılmaz bir durum''
Alman eski yıldız Dietmar Hamann, Galatasaray'dan Leroy Sane ile ilgili dikkat çeken sözler sarf etti.

Almanya, hazırlık maçlarında İsviçre ve Gana ile karşı karşıya gelecek. Almanya Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, bu maçların aday kadrosunda Galatasaray'dan Sane'ye de yer verdi.

Hamann, Sane'nin milli takım kadrosunda yer almasının kendisi için şaşırtıcı olduğunu dile getirdi.

"ONDAN DAHA FAZLA HAK ETTİLER"

Alman eski yıldız, "Said El Mala, Karim Adeyemi ve Maximilian Beier gibi oyuncular var. Bence hepsi Leroy Sane'den daha fazla hak ediyordu. Benim için Leroy Sane'nin milli takım kadrosunda yer alması anlaşılmaz bir durum." dedi.

DÜNYA KUPASI KADROSU

Nagelsmann'ın mart ayındaki hazırlık maçları için açıkladığı aday kadroda fazla değişiklik yapmaması ve Almanya'nın Dünya Kupası kadrosunun da aynı isimlerden oluşması bekleniyor. Hamann, "Sane, artık kendini kanıtlama şansına sahip ve pole pozisyonunda. Muhtemelen kadroda yer almayan diğer oyunculardan daha fazla şansı var." diye konuştu.

Hamann, Sane'nin Bayern Münih'ten Galatasaray'a transferine eleştirilen yaklaşan Almanya Teknik Direktörü Julian Nagelsmann için de "Nagelsmann, Türk Ligi'nin, Alman Ligi veya diğer Avrupa ligleriyle aynı seviyede olmadığını ve bu durumun Sane için kolay olmayacağını söylemişti." sözlerini sarf etti.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray forması altında bu sezon 35 maçta süre bulan Leroy Sane, 6 gol attı ve 8 asist yaptı.

Pitbull dehşeti kamerada: Az kalsın parçalara ayırıyordu

