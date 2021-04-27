27 Nisan 2021 Salı 00:43 - Güncelleme: 27 Nisan 2021 Salı 00:48

Almanya Bundesliga 2'nin 31. haftasında Darmstadt 98, sahasında lider Bochum'u konuk etti.

Mücadelede baştan sona üstün oynayan ev sahibi ekip, sahadan 3-1 gibi net bir skorla galip ayrılarak 3 puana ulaştı.

Darmstadt'ın gollerini 79. dakikada Christian Clemens, 81 ve 86. dakikalarda ise Serdar Dursun kaydetti.

SON 10 MAÇTA 12 GOL



29 yaşındaki Türk forvet Serdar Dursun, bu sezon gösterdiği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Darmstadt formasıyla bu sezon toplamda 32 maçta forma giyen Serdar, 21 gol atıp 8 asist yaptı ve takımının en golcü ismi olmayı başardı.

Golcü oyuncu, son 10 maçta ise 12 gol kaydederek Darmstadt'a büyük katkı sağladı.