Almanya'da skandal protesto! Uzaktan kumandalı arabalarla oyunu durdurdular

Lig yönetiminin TV ve pazarlama gelirlerindeki payının bir yatırımcıya satma planı, Almanya'da protesto edilmeye devam ediyor.

Almanya'daki futbol stadyumlarında federasyon tarafından planlanan yatırımcı müdahalesine karşı taraftar protestoları hız kesmiyor.

Bundesliga 2'nin 22. haftasında Hansa Rostock ile Hamburg arasında oynanan mücadele ilginç anlara sahne oldu.

Ev sahibi takım taraftarları protesto amaçlı olarak sahaya uzaktan kumandalı sis çıkartan iki araba soktu.

Uzaktan kumandalı arabalarla çimlerin üzerinde yarışarak oyunu bölen taraftarlar, mini arabalara takılı mavi ve beyaz dumanla ilginç görüntüleri ortaya çıkmasına neden oldu.

Uzaktan kumandalı arabalar cuma akşamı oynanan Köln - Werder Bremen maçını da yarıda kesmişti.

Müngersdorf Stadyumu'nun çimleri üzerinde mini arabaları süren taraftarlar, "Kendimizi uzaktan kumanda ile kontrol ettirmeyiz" yazılı bir pankart açmıştı.