Trabzonspor'un yaz döneminde 700 bin Euro ödeyerek Altınordu'dan kadrosuna kattığı Onuralp Çevikkan, müthiş potansiyeli nedeniyle pek çok Avrupa ekibinin radarına girdi.

Özellikle Bayern Münih ve Hoffenheim gibi Alman kulüplerinin, 17 yaşındaki kaleciyi yakından takip ettiği ve genç yaş milli takımındaki maçlarını izlettikleri öğrenildi.

Trabzonspor'un geleceğe yatırım olarak kadrosuna kattığı Onuralp, zaman zaman A takım kadrosunda yer alsa da henüz forma şansı bulamadı.

U19 takımında görev yapan ve A takımla idmanlarını sürdüren başarılı eldivenin, Uğurcan Çakır sonrasında eldivenleri devralma ihtimali çok yüksek gösteriliyor.