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  • Almanya'dan 2 dev talip! Onuralp Çevikkan, Avrupa'nın radarında
Spor

Almanya'dan 2 dev talip! Onuralp Çevikkan, Avrupa'nın radarında

Trabzonspor'un yaz transfer döneminde Altınordu'dan kadrosuna kattığı 17 yaşındaki genç file bekçisi Onuralp Çevikkan için Almanya'nın iki köklü kulübü harekete geçti. Oyuncuyu yakından takip eden iki ekip genç yıldızı kadrolarına katarak geleceğe yatırım yapmak istiyorlar. İşte detaylar...

Fanatik13 Kasım 2023 Pazartesi 10:40 - Güncelleme:
Almanya'dan 2 dev talip! Onuralp Çevikkan, Avrupa'nın radarında
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Trabzonspor'un yaz döneminde 700 bin Euro ödeyerek Altınordu'dan kadrosuna kattığı Onuralp Çevikkan, müthiş potansiyeli nedeniyle pek çok Avrupa ekibinin radarına girdi.

Özellikle Bayern Münih ve Hoffenheim gibi Alman kulüplerinin, 17 yaşındaki kaleciyi yakından takip ettiği ve genç yaş milli takımındaki maçlarını izlettikleri öğrenildi.

Trabzonspor'un geleceğe yatırım olarak kadrosuna kattığı Onuralp, zaman zaman A takım kadrosunda yer alsa da henüz forma şansı bulamadı.

U19 takımında görev yapan ve A takımla idmanlarını sürdüren başarılı eldivenin, Uğurcan Çakır sonrasında eldivenleri devralma ihtimali çok yüksek gösteriliyor.

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