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Spor

Almanya'dan Julian Nagelsmann kararı!

Almanya Futbol Federasyonu, milli futbol takımında teknik direktörlük görevini yürüten Julian Nagelsmann ile sözleşme yenilemek istiyor.

25 Mart 2024 Pazartesi 00:53 - Güncelleme:
Almanya'dan Julian Nagelsmann kararı!
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Alman Milli Takımı'ndaki geleceği merak edilen Julian Nagelsmann için sıcak bir gelişme yaşandı.

Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Neuendorf, bir açıklama yaparak, Nagelsmann ile yeni sözleşme için kısa süre içinde ortak noktaya varmak istediklerini söyledi.

Neuendorf yaptığı açıklamada, "Birbirimizle konuşmak zorundayız. Kısa sürede bir sonuca ulaşacağımızdan çok eminim. Nagelsmann, EURO 2024'ten önce bir çözüm bulmak istiyor ve biz de onun bu isteğine saygı duyacağız." dedi.

NAGELSMANN'DAN DA AÇIKLAMA VAR

Tecrübeli teknik adam da, yeni sözleşme konusunda bir açıklama yaparak, "Bu biraz da teklife bağlı. Genel olarak konuşursak, başrol oyuncuları teknik ekipten memnun olduğunda elbette mutlu oluyorum. Bu imkansız değil ama kesin de değil. Odak noktamız EURO 2024.' ifadelerini kullandı.

  • Julian Nagelsmann
  • Almanya Futbol Federasyonu
  • teknik direktör

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