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Spor

Almanya'dan Macaristan'a farklı tarife!

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta Julian Nagelsmann'ın ekibi Almanya, evinde Marco Rossi'nin yönetimindeki Macaristan'ı 5-0 mağlup etti.

7 Eylül 2024 Cumartesi 23:58 - Güncelleme:
Almanya'dan Macaristan'a farklı tarife!
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UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta Julian Nagelsmann'ın ekibi Almanya, evinde Marco Rossi'nin yönetimindeki Macaristan'ı 5-0 mağlup etti.

Düsseldorf Arena'da oynanan maçta Almanya'nın gollerini 27. dakikada Niclas Füllkrug, 58. dakikada Jamal Musiala, 66. dakikada Florian Wirtz, 77. dakikada Aleksandar Pavlovic ve 81. dakikada penaltıdan Kai Havertz kaydetti.

Almanya'da Jamal Musiala, karşılaşmayı 1 gol 3 asist ile tamamladı.

Bu sonuçla birlikte Almanya gruba 3 puanla başlarken, Macaristan puansız kaldı. Grubun bir sonraki maçında Almanya deplasmanda Hollanda ile karşılaşırken, Macaristan sahasında Bosna-Hersek'i ağırlayacak.

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