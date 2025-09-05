Almanya'dan tatsız başlangıç

Dünya Kupası Elemeleri A Grubu ilk hafta maçında Slovakya, sahasında Almanya'yı konuk etti.

Tehelne Pole Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Slovakya, 2-0 kazandı.

Slovakya'ya karşılaşmada galibiyeti getiren golleri 42. dakikada David Hancko ve 55. dakikada David Strelec kaydetti.

Slovakya'da, Fenerbahçe forması giyen Milan Skriniar ile Samsunspor forması giyen Lubomir Satka 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Slovakya, gruplara galibiyetle başladı. Almanya ise mağlubiyetle birlikte elemelere kötü bir başlangıç gerçekleştirdi.

Gruptaki önümüzdeki maçta Slovakya, Lüksemburg'a konuk olacak. Almanya ise Kuzey İrlanda'yı konuk edecek.