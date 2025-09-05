İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Eylül 2025 Cuma / 13 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,2548
  • EURO
    48,1914
  • ALTIN
    4699.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Almanya'dan tatsız başlangıç

Dünya Kupası Elemeleri A Grubu ilk hafta maçında Slovakya, sahasında Almanya'yı konuk etti. Tehelne Pole Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Slovakya, 2-0 kazandı.

Haber Merkezi5 Eylül 2025 Cuma 01:13 - Güncelleme:
Almanya'dan tatsız başlangıç
ABONE OL

Dünya Kupası Elemeleri A Grubu ilk hafta maçında Slovakya, sahasında Almanya'yı konuk etti.

Tehelne Pole Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Slovakya, 2-0 kazandı.

Slovakya'ya karşılaşmada galibiyeti getiren golleri 42. dakikada David Hancko ve 55. dakikada David Strelec kaydetti.

Slovakya'da, Fenerbahçe forması giyen Milan Skriniar ile Samsunspor forması giyen Lubomir Satka 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Slovakya, gruplara galibiyetle başladı. Almanya ise mağlubiyetle birlikte elemelere kötü bir başlangıç gerçekleştirdi.

Gruptaki önümüzdeki maçta Slovakya, Lüksemburg'a konuk olacak. Almanya ise Kuzey İrlanda'yı konuk edecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Cezaya kızdı, motosikleti ateşe verdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.