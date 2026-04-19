  • Almanya'nın en büyüğü oldu! Bayern Münih, 35'nci şampiyonluğunu ilan etti
Almanya'nın en büyüğü oldu! Bayern Münih, 35'nci şampiyonluğunu ilan etti

Bayern Münih, konuk ettiği Stuttgart'ı 4-2 mağlup ederken, ligin bitimine dört hafta kala Bundesliga tarihindeki 35. şampiyonluğunu ilan etti.

HABER MERKEZİ19 Nisan 2026 Pazar 20:27 - Güncelleme:
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) lider Bayern Münih, bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Ligde 30. hafta mücadelesinde sahasında Stuttgart'ı ağırlayan Bayern Münih, Raphael Guerreiro, Nicolas Jackson, Alphonso Davies ve Harry Kane'in golleriyle rakibini 4-2 mağlup etti.

Bu sonuçla puanını 79'a çıkaran Bavyera temsilcisi, 64 puana sahip en yakın takipçisi Borussia Dortmund önünde bitime 4 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

Vincent Kompany yönetimindeki Bayern Münih, üst üste 2, toplamda ise 35. şampiyonluğunu kazandı.

Almanya Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıkan Bayern Münih, bu turnuvalarda da kupa iddiasını sürdürüyor.

