EURO 2024 son 16 turunda Almanya ile Danimarka karşı karşıya geldi. Turnuvaya ev sahipliği yapan Almanya, mücadeleyi 2-0 kazandı.

Almanya'nın gollerini 53. dakikada Kai Havertz (P), 68. dakikada Jamal Musiala attı. BVB Dortmund Stadı'nda oynanan mücadeleyi 2-0 kazanan Almanlar, çeyrek finale adını yazdırırken, Danimarka turnuvaya veda etti.

MAÇA YAĞMUR DAMGA VURDU

BVB Dortmund Stadı'nda oynanan karşılaşma sırasında fırtınayla beraber şiddetini artıran yağmur, oyunun durmasına sebebiyet verdi.

Maçın İngiliz hakemi Michael Oliver, 35. dakikasında oyunu durdurarak, oyuncuları saha kenarına davet etti.

Bir süre yedek kulübelerinin önünde bekleyen hakem ekibi ve futbolcular, yağışın daha da şiddetlenmesi nedeniyle soyunma odasına gitti.

Oliver, yağışın azalmasının ardından yaklaşık 25 dakika sonra tekrar oyuncularla sahaya geldi ve karşılaşma yeniden başladı.

MAÇTA ANDERSEN ETKİSİ!

48. dakikada Danimarka'yı öne geçiren golü kaydeden Andersen, ofsayta takıldı. 52. dakikada Raum'un ortasında top Andersen'in eline çarptı ve Almanya kazandığı penaltıyı gole çevirdi.