İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Haziran 2024 Pazar / 24 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,8826
  • EURO
    35,1821
  • ALTIN
    2450.33
  • BIST100
    10647.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Almanya'ya çeyrek bilet! Ev sahibi sürprize izin vermedi
Spor

Almanya'ya çeyrek bilet! Ev sahibi sürprize izin vermedi

2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Almanya ile Danimarka kozlarını paylaştı. Turnuvaya ev sahipliği yapan Almanya maçtan 2-0 galip ayrılarak, çeyrek finale adını yazdırdı.

30 Haziran 2024 Pazar 00:19 - Güncelleme:
Almanya'ya çeyrek bilet! Ev sahibi sürprize izin vermedi
ABONE OL

EURO 2024 son 16 turunda Almanya ile Danimarka karşı karşıya geldi. Turnuvaya ev sahipliği yapan Almanya, mücadeleyi 2-0 kazandı.

Almanya'nın gollerini 53. dakikada Kai Havertz (P), 68. dakikada Jamal Musiala attı. BVB Dortmund Stadı'nda oynanan mücadeleyi 2-0 kazanan Almanlar, çeyrek finale adını yazdırırken, Danimarka turnuvaya veda etti.

MAÇA YAĞMUR DAMGA VURDU

BVB Dortmund Stadı'nda oynanan karşılaşma sırasında fırtınayla beraber şiddetini artıran yağmur, oyunun durmasına sebebiyet verdi.

Maçın İngiliz hakemi Michael Oliver, 35. dakikasında oyunu durdurarak, oyuncuları saha kenarına davet etti.

Bir süre yedek kulübelerinin önünde bekleyen hakem ekibi ve futbolcular, yağışın daha da şiddetlenmesi nedeniyle soyunma odasına gitti.

Oliver, yağışın azalmasının ardından yaklaşık 25 dakika sonra tekrar oyuncularla sahaya geldi ve karşılaşma yeniden başladı.

MAÇTA ANDERSEN ETKİSİ!

48. dakikada Danimarka'yı öne geçiren golü kaydeden Andersen, ofsayta takıldı. 52. dakikada Raum'un ortasında top Andersen'in eline çarptı ve Almanya kazandığı penaltıyı gole çevirdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.