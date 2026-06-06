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Spor

Almanya'ya Lennart Karl'dan kötü haber: Dünya Kupası'nda yok

Bayern Münih forması giyen Alman futbolcu Lennart Karl, antrenmanda sakatlandı. Genç oyuncu Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek.

AA6 Haziran 2026 Cumartesi 17:47 - Güncelleme:
Almanya'ya Lennart Karl'dan kötü haber: Dünya Kupası'nda yok
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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih, Lennart Karl'ın sakatlığı nedeniyle 2026 Dünya Kupası'nda forma giyemeyeceğini duyurdu.

Bavyera ekibinden yapılan açıklamada, ABD'deki antrenman sırasında 18 yaşındaki yıldızın sol uyluğunda kas lifi yırtılması meydana geldiği ve kulübün bu zor zamanda Karl'a her türlü desteği vermeye hazır olduğu kaydedildi.

Sportif direktör Max Eberl, "Son dakikada Dünya Kupası'nı kaçırmak elbette inanılmaz derecede acı verici. Ancak bu durum, Lennart'ın ne kadar büyük bir yeteneğe, tutkuya ve potansiyele sahip olduğu gerçeğini değiştirmez. Profesyonel olarak geçirdiği o olağanüstü ilk sezon sayesinde bu Dünya Kupası'nda olmayı fazlasıyla hak etmişti." ifadelerini kullandı.

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