Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Attila Szalai, Hoffenheim'a transfer görüşmeleri için İstanbul'da ayrıldı.

Sarı-lacivertli yönetim, Bundesliga ekibinden gelen 15 milyon euroluk transfer teklifini kabul etti ve 25 yaşındaki futbolcuya görüşmeler için izin verdi.

Almanya'da sağlık kontrollerinden geçecek olan Attila Szalai, daha sonra Hoffenheim ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Fenerbahçe'ye 2021 Ocak ayında 2.2 milyon euro karşılığında Apollon Limassol'dan transfer edilen Attila Szalai, sarı-lacivertli forma altında 117 maça çıktı ve 7 gol, 4 asistlik performansla oynadı.