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Spor

Almeria, La Liga'ya veda eden ilk takım oldu

Almeria, La Liga'nın 33. haftasında Getafe'ye 3-1 mağlup olarak ligde küme düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.

AA27 Nisan 2024 Cumartesi 23:47 - Güncelleme:
Almeria, La Liga'ya veda eden ilk takım oldu
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İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) Getafe'ye 3-1 yenilen Almeria'nın bitime 5 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

La Liga'nın 33. haftasında Getafe, deplasmanda Almeria'yı Mason Greenwood'un 27 ve 48, Jaime Mata'nın 61. dakikada attığı gollerle mağlup etti. Almeria'nın golünü 41. dakikada Anthony Lozano kaydetti.

Bu sezon bir galibiyet alabilen 14 puanla son sıradaki Almeria, ligden düşen ilk takım oldu. Getafe ise 43 puanla 9. sırada yer aldı.

Günün diğer karşılaşmasında ise Las Palmas'ı 2-0 yenen Girona, puanını 71 yaptı ve maç fazlasıyla Barcelona'nın bir puan önünde ikinciliğe yerleşti.

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