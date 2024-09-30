Alonso: Milan'la oynamak bir onur

Bayer Leverkusen Teknik Direktörü Xabi Alonso, Şampiyonlar Ligi'nde Milan ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Alonso, İtalyan ekibinden övgü dolu ifadelerle bahsetti. İspanyol teknik adam, "Milan, Şampiyonlar Ligi'nin tarihidir. Arrigo Sacchi ve Fabio Capello zamanından bu yana onları hep takip ettim. Harika oyuncuları var. Milan'la oynamak bizim için bir onur." dedi.

Bayer Leverkusen ile Milan, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında salı günü Almanya'da karşı karşıya gelecek.