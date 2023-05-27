Alpaslan Öztürk: Arda Hoca'nın gelmesiyle bambaşka bir takım olduk

Alpaslan Öztürk, "Bu maçın kahramanı ben değilim. Bu maçın kahramanı; teknik ekibimiz, futbolcu arkadaşlar, başkanlar, tesiste çalışanlar. Onu net olarak ifade edeyim." dedi.

Deneyimli oyuncu, sözlerine, "Zor bir maçtı. Arkadaşlarımı mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Bu yola şampiyonluk parolasıyla çıktık. Fakat her sezon gibi bu sezon da oldukça zordu. Hem benim açımdan, hem takımım açısından. Ama özellikle Arda Hoca'nın gelmesinin ardından bambaşka bir takım, bambaşka bir ruh. Ama aslında aynı oyuncular. Allah nasip etti, bugün güzel bir gol attım. Sakaryaspor'u da tebrik ederim. Güzel bir taraftar gelmişti. Onların da ayağına sağlık. Yolumuza devam ediyoruz. Yarın Bodrumspor'u düşünmeye başlayacağız. Finale adımızı yazdırmak istiyoruz." diye devam etti.

Alpaslan Öztürk, son olarak, "Topu kontrol ettiğim anda vurmak istedim. Bazen oluyor, bazen olmuyor. Bugün oldu çok şükür. Golden sonra hocamıza koştum. Hocamız benim için hocadan fazla bir idol, ağabey, bir yol gösteren. Bunu da izleyenler anlayacaktır. Golü aslında başkana armağan ettim. Sezon içinde birkaç tane vurdum, bana sitem etti, "Kaç tane golün oradan' diye. Bu golü ona armağan ettim. Şaka bir yana, çok sevdiğim eşim ve çocuklarıma armağan ediyorum." sözlerini sarf etti.