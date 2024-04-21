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Spor

Alpaslan Öztürk: Benim de anam, babam, çocuğum var! Yapmayın!

Pendiksporlu futbolcu giyen Alpaslan Öztürk, Galatasaray'a 4-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

21 Nisan 2024 Pazar 21:41 - Güncelleme:
Alpaslan Öztürk: Benim de anam, babam, çocuğum var! Yapmayın!
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Galatasaray'ın eski futbolcularından Alpaslan Öztürk, Pendikspor formasıyla sarı-kırmızılı takıma karşı oynadığı ve gol attığı maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"G.SARAY KIRILMADIK REKOR BIRAKMADI"

Maçı değerlendiren Alpaslan Öztürk "Çok güzel futbol akşamı oldu. Atmosfer iyiydi, iki takım iyi oynadı. Galatasaray, bu ligin kırılmamış rekorunu bırakmamış, bu lige ambargo koymuş bir takım. Zor bir maç olacaktı, elimizden gelen mücadeleyi verdik. İyi mücadele ettik. İki takım arasında kalite farkı var. Bir tarafta 90 puana ulaşan Galatasaray, diğer tarafta lige tutunmaya çalışan Pendikspor var. Söylenecek bir şey yok. Umarım izleyenler keyif almıştır." dedi.

"ANAM BABAM ÇOCUĞUM VAR"

Kendisine yönelik tepkilere cevap veren Alpaslan Öztürk "Elimden geleni yapmaya çalıştım. Ülkemizde şöyle bir futbol ortamı var; kötü mücadele etsek suçlanacaktık, iyi mücadele etsek suçlanacaktık. Maça hazırlanmak çok zor. Bir dönem büyük takımla oynayıp başka takımla karşılaşınca maalesef... Negatif bir ortam var. Üzülüyorum bu durumda. Biz de ekmeğimizin peşindeyiz. Bir takımımız, armamız, camiamız var. Yakışan bir mücadele vermeye çalışıyoruz. İzleyicilerden, yorumculardan, taraftarlardan rica ediyorum; bizim ailemiz, çocuklarımız, annemiz, babamız var. Sosyal medya çok toksik. Biraz daha duyarlı, anlayışlı olmaya devam ediyorum. Benim çocuklarım okula gidiyor. Bunlarla karşılaşıyoruz. Naçizane tavsiyem biraz daha duyar." ifadelerini kullandı.

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