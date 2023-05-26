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Spor

Alpaslan Öztürk: Finale adımızı yazdırmak istiyoruz

Spor Toto 1. Lig play-off ilk maçında Sakaryaspor'u mağlup eden Eyüpspor'un başarılı futbolcusu Alpaslan Öztürk maç sonu açıklamalarda bulundu.

26 Mayıs 2023 Cuma 23:37 - Güncelleme:
Alpaslan Öztürk: Finale adımızı yazdırmak istiyoruz
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Eyüpspor forması giyen Alpaslan Öztürk, Sakaryaspor galibiyetinin ardından görüşlerini aktardı.

Alpaslan Öztürk, "Bu maçın kahramanı ben değilim. Bu maçın kahramanı; teknik ekibimiz, futbolcu arkadaşlar, başkanlar, tesiste çalışanlar. Onu net olarak ifade edeyim." dedi.

Deneyimli oyuncu, sözlerine, "Zor bir maçtı. Arkadaşlarımı mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Bu yola şampiyonluk parolasıyla çıktık. Fakat her sezon gibi bu sezon da oldukça zordu. Hem benim açımdan, hem takımım açısından. Ama özellikle Arda Hoca'nın gelmesinin ardından bambaşka bir takım, bambaşka bir ruh. Ama aslında aynı oyuncular. Allah nasip etti, bugün güzel bir gol attım. Sakaryaspor'u da tebrik ederim. Güzel bir taraftar gelmişti. Onların da ayağına sağlık. Yolumuza devam ediyoruz. Yarın Bodrumspor'u düşünmeye başlayacağız. Finale adımızı yazdırmak istiyoruz." diye devam etti.

Alpaslan Öztürk, son olarak, "Topu kontrol ettiğim anda vurmak istedim. Bazen oluyor, bazen olmuyor. Bugün oldu çok şükür. Golden sonra hocamıza koştum. Hocamız benim için hocadan fazla bir idol, ağabey, bir yol gösteren. Bunu da izleyenler anlayacaktır. Golü aslında başkana armağan ettim. Sezon içinde birkaç tane vurdum, bana sitem etti, "Kaç tane golün oradan' diye. Bu golü ona armağan ettim. Çok sevdim eşim ve çocuklarıma armağan ediyorum." sözlerini sarf etti.

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