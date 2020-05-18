İSTANBUL 24°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,896
  • EURO
    7,4586
  • ALTIN
    386.454
  • BIST100
    99768.1
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Alpaslan Öztürk Standard Liege'e 440 bin euro tazminat ödeyecek
Spor

Alpaslan Öztürk Standard Liege'e 440 bin euro tazminat ödeyecek

TFF Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin stoperi Alpaslan Öztürk, eski kulübüne borçlandı.

18 Mayıs 2020 Pazartesi 00:47 - Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 00:48
ABONE OL

2016 yılında TFF 2. Lig ekiplerinden Elazığspor ile anlaşan, daha sonrasında ise Göztepe takımına transfer olan Alpaslan Öztürk, Türkiye kariyerine hızlı bir başlangıç yapmıştı. Ancak Belçika dönüşünde Standard Liege ile olan sözleşmesini tek taraflı fesheden ve kulübüne haber vermeden Türkiye'ye geri dönüş yapan oyuncunun başı yıllar sonra dertte.

2016 yılında hakkında soruşturma başlatılan oyuncu FIFA tarafından eski kulübü Standard Liege'e ödeme yapmaya mahkum edildi.

"440 BİN EURO"

Belçika basınından Le Soir'in haberine göre soruşturması sonuçlanan 26 yaşındaki oyuncu, 2016 yılında sözleşmesini tek taraflı feshettiği için FIFA tarafından Belçika ekibi Standard Liege'ye 440 bin Euro ödemeye mahkum edildi.

Alpaslan Öztürk ile Fenerbahçe'nin ilgilendiği iddia edilmişti.

72 yaşındaki damat eşinin vefatının ardından 107 yaşındaki kayınvalidesine gözü gibi bakıyor

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.