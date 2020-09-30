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Spor

Alpaslan Öztürk Trabzonspor'a transfer oluyor

Transfer döneminde adı Fenerbahçe'yle de anılan Alpaslan Öztürk'ün Trabzonspor'la anlaşmak üzere olduğu öğrenildi.

DHA30 Eylül 2020 Çarşamba 12:38 - Güncelleme: 30 Eylül 2020 Çarşamba 12:38
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Süper Lig'de 4'üncü hafta karşılaşmasında cumartesi günü sonuncu sırada yer alan son şampiyon Medipol Başakşehir'e konuk olacak Göztepe transferde hareketli günler geçiriyor. Sarı-kırmızılılar Trabzonspor'la yollarını ayırıp geçen cuma günü İzmir'e gelen Brezilyalı orta saha oyuncusu Guilherme ile her konuda anlaştı. İzmir'de sağlık kontrolünden geçen deneyimli oyuncuya ev dahi tutuldu. Guilherme'nin Trabzonspor'dan bir miktar alacağı olduğu ve parasını tahsil eder etmez Göztepe ile resmi sözleşme imzalayacağı açıklandı.

Göztepe'de transferin en gözde oyuncularından biri olan Alpaslan Öztürk'ün ise Trabzonspor'a gideceği iddia edildi. Bordo-mavili kulübün 26 yaşındaki oyuncu için Göztepe'nin kapısını çaldığı ve tarafların anlaşmak üzere oldukları bildirildi. Alpaslan'ın da Başkan Mehmet Sepil'e Trabzonspor formasını giymek istediğini söylediği ileri sürüldü. Bu transferin de hafta sonuna kadar netleşmesi bekleniyor. 

Öte yandan Başakşehir maçının hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdüren İzmir ekibinde sağ dizinden sakatlanan yeni transfer Nwobodo idmanda yer almadı. Nwobodo 4 hafta sahalardan uzak kalacak.

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