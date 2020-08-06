Alpaslan Öztürk'ün fiyatı 1 milyon euro

06 Ağustos 2020 Perşembe 09:58 - Güncelleme: 06 Ağustos 2020 Perşembe 09:58

Süper Lig’de Göztepe formasıyla attığı 8 golle sezona damga vuran Alpaslan Öztürk’ün bonservis bedeli belli oldu. Sarı- Kırmızılılar, yeni sezon transferleri için bütçe açmak isterken Alpaslan’dan elde edilecek transfer bedeli yönetimin elini rahatlatacak. Adı Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir ile ciddi şekilde anılan oyuncu için İzmir ekibi, bu kapsamda 1 milyon Euro bonservis bedeli belirledi.

Uygun gibi değerlendirilen bu rakamda pandemi sürecinin getirdiği ekonomik durum ve kulüplere uygulanan mali kısıtlamanın etkili olduğu ifade edildi. Stoperdeki performansıyla Milli takıma da aday gösterilen Alpaslan’a yurt dışından da teklifler geldiği öğrenildi.

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