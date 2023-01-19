Alpay Çelebi'nin sözleşmesi feshedildi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımı Kocaelispor, 23 yaşındaki stoperi Alpay Çelebi'nin sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

Yeşil siyah kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Alpay Çelebi'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kendisine bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Beşiktaş altyapısından yetişen Alpay Kayserispor, Alanyaspor ve Kocaelispor'da kiralık olarak forma giydi. Yeşil siyahlı kulüp, geçtiğimiz yaz transfer döneminde 23 yaşındaki defans oyuncusunun bonservisini Beşiktaş'tan almıştı.

Bu sezon Kocaelispor formasıyla 12 resmi maçta sahaya çıkan Alpay Çelebi 981 dakika oynadı.