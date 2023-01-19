İSTANBUL 19°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ocak 2023 Perşembe / 27 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8001
  • EURO
    20,3298
  • ALTIN
    1153.44
  • BIST100
    5386.94
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Alpay Çelebi'nin sözleşmesi feshedildi
Spor

Alpay Çelebi'nin sözleşmesi feshedildi

Kocaelispor sezon başından Beşiktaş'tan bonservisini aldığı Alpay Çelebi'yle yollarını ayırdı.

19 Ocak 2023 Perşembe 15:24 - Güncelleme:
Alpay Çelebi'nin sözleşmesi feshedildi
ABONE OL

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımı Kocaelispor, 23 yaşındaki stoperi Alpay Çelebi'nin sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

Yeşil siyah kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Alpay Çelebi'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kendisine bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Beşiktaş altyapısından yetişen Alpay Kayserispor, Alanyaspor ve Kocaelispor'da kiralık olarak forma giydi. Yeşil siyahlı kulüp, geçtiğimiz yaz transfer döneminde 23 yaşındaki defans oyuncusunun bonservisini Beşiktaş'tan almıştı.

Bu sezon Kocaelispor formasıyla 12 resmi maçta sahaya çıkan Alpay Çelebi 981 dakika oynadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.