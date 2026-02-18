Alpay Eroğlu'ndan Karşıyaka'ya kötü haber

TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Karşıyaka'da Alpay Eroğlu şoku yaşanıyor. Bu sezon farklı mevkilerde görev alarak adeta joker rolü üstlenen 24 yaşındaki futbolcu, 20 maçta forma giyerken 3 gol ve 2 asistle 5 gole katkı sağladı.
Son olarak hafta sonu oynanan İzmir Çoruhlu FK karşılaşmasında da gol sevinci yaşayan Eroğlu, maç sırasında ayak bileğine aldığı darbe sonrası sakatlandı. Karşılaşmanın ardından çekilen MR sonucunda yırtık tespit edildiği öğrenilen Alpay Eroğlu'nun 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Tedavisine hemen başlanan 24 yaşındaki futbolcunun, yoğun tedavi programıyla 1 Mart Pazar günü oynanacak Altay maçına yetiştirilmesi için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.