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Spor

Alper Karaman, Aliağa FK'nın transfer listesinde

Aliağa FK, 1. Lig ekiplerinden Erokspor forması giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Alper Karaman ile ilgileniyor.

IHA9 Haziran 2026 Salı 12:32 - Güncelleme:
Alper Karaman, Aliağa FK'nın transfer listesinde
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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Aliağa FK, kadro yapılanması kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. İzmir temsilcisi, ilk etapta Kubilay Anteplioğlu, Malik Karaahmet, Mustafa Saymak, Koray Kılınç ve Erhan Kartal ile yollarını ayırırken, ayrılıkların ardından oluşan boşlukları doldurmak için transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-siyahlı ekibin gündemindeki isimlerden biri ise 1. Lig ekiplerinden Erokspor'da forma giyen Alper Karaman oldu. Orta sahada görev yapan 29 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen Aliağa FK'nın, oyuncu cephesiyle görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.

Erokspor ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde sona erecek olan deneyimli oyuncunun geleceği henüz netlik kazanmazken, İzmir ekibi, transferi sonuçlandırarak yeni sezon öncesindeki ilk önemli hamlesini gerçekleştirmeyi hedefliyor. Taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlemesi halinde önümüzdeki günlerde resmi adımların atılması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Erokspor formasıyla 1. Lig'de 32 karşılaşmada görev alan Alper Karaman, 4 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.

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