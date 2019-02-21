Alper Potuk 155 gün sonra ilk 11'de!
Fenerbahçe'nin Zenit ilk 11'inde yer alan Alper Potuk, tam 155 gün sonra sarı lacivertli forma ile ilk 11'de şans buldu.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Alper Potuk'u ilk 11'de kullandı. Alper, böylece 155 gün sonra Fenerbahçe ilk 11'inde kendisine yer buldu.
27 yaşındaki futbolcu, en son 20 Eylül tarihinde oynanan Dinamo Zagreb maçında ilk 11'de şans bulmuştu.
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