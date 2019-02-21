12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3293
  • 6,0488
  • 227.511
  • 102.494
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Alper Potuk 155 gün sonra ilk 11'de!

Fenerbahçe'nin Zenit ilk 11'inde yer alan Alper Potuk, tam 155 gün sonra sarı lacivertli forma ile ilk 11'de şans buldu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Alper Potuk'u ilk 11'de kullandı. Alper, böylece 155 gün sonra Fenerbahçe ilk 11'inde kendisine yer buldu.

27 yaşındaki futbolcu, en son 20 Eylül tarihinde oynanan Dinamo Zagreb maçında ilk 11'de şans bulmuştu.

Varank´ın gençlerle buluşmasına Başkan Erdoğan telefonla bağlandı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

MHP'den flaş karar: İhraç istemiyle disipline sevk edildi

MHP'den flaş karar: İhraç istemiyle disipline sevk edildi

CHP İzmir'in önüne siyah çelenk bıraktılar

CHP İzmir'in önüne siyah çelenk bıraktılar

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

Ay'da su üretmenin formülü bulundu

Ay'da su üretmenin formülü bulundu

Sosyal medyada gündem oldu: Neden Türkiye'yi seviyorum?

Sosyal medyada gündem oldu: Neden Türkiye'yi seviyorum?

'Riskli yapıların tahliyesinde halkımdan destek bekliyorum'

'Riskli yapıların tahliyesinde halkımdan destek bekliyorum'

Milli SİHA'dan tam isabet! Yabancı heyet hayran kaldı

Milli SİHA'dan tam isabet! Yabancı heyet hayran kaldı

FETÖ, CHP ve HDP'li vekilleri böyle yönlendirmeye çalışmış

FETÖ, CHP ve HDP'li vekilleri böyle yönlendirmeye çalışmış
 

POPÜLER HABERLER

Afrin´de terör saldırısı

Afrin´de terör saldırısı

Gebze-Halkalı arasını 115 dakikaya düşecek

Gebze-Halkalı arasını 115 dakikaya düşecek

Yeni Rus füzesi 5 dakikada ABD'yi vurabilir

Yeni Rus füzesi 5 dakikada ABD'yi vurabilir

Binali Yıldırım müjdeyi verdi

Binali Yıldırım müjdeyi verdi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA