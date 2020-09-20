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Spor

Alper Potuk, Ankaragücü'nde ilk antrenmanında

Fenerbahçe ile yollarını ayıran ve Ankaragücü'ne transfer olan Alper Potuk, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

AA20 Eylül 2020 Pazar 15:24 - Güncelleme: 20 Eylül 2020 Pazar 15:24
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MKE Ankaragücü'nün yeni transferi Alper Potuk, takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

MKE Ankaragücü'nün Süper Lig'in 3. haftasında Demir Grup Sivasspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını, teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde Beştepe Tesisleri'nde sürdürdüğü kaydedildi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanın pas ve pres çalışmasıyla devam ettiği aktarıldı. Antrenmanın taktik çalışmayla sona erdiği belirtildi.

Antrenmana sarı-lacivertlilerle 2 yıllık sözleşmeye imza atan Alper Potuk'un da katıldığı ifade edildi.

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