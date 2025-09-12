Alper Potuk: Bu takımı Süper Lig'e taşımayı hedefliyoruz

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nün yeni transferi Alper Potuk, takımın güzel hedefleri ve projeleri olduğunu belirterek "İnşallah Ankara Keçiörengücüyle şampiyon olup bu takımı Süper Lig'e taşımayı hedefliyoruz." dedi.

Kuzey Makedonya'nın Gostivar takımından Ankara Keçiörengücü'ne transfer olan 34 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Alper Potuk, başkent ekibindeki hedeflerini AA muhabirine değerlendirdi.

Çaykur Rizespor'dan sonra yurt dışına transferine ilişkin Alper Potuk, "Çaykur Rizespor ile 1. Ligde şampiyonluk yaşadıktan sonra Türkiye'de bir çok kulüple görüşmelerim oldu. Sonrasında Kuzey Makedonya'dan çok güzel bir proje ile geldiler, ben de kabul ettim ve Gostivar'da 2 yıl oynadım. Yaklaşımları, misafirperverlikleri her şeyi çok güzeldi, sadece saha ve stat zeminleri biraz problemliydi ama genel olarak güzel geçti. Şimdi tekrardan Türkiye'ye başkente Keçiörengücü'ne döndüm." dedi.

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü ve Çaykur Rizespor'da forma giymiş bir futbolcu olarak Ankara Keçiörengücü'nün tesislerini, alt yapı çalışmalarını nasıl bulduğuna yönelik soru üzerine de tecrübeli futbolcu, "Buraya görüşmeye geldiğimde gördüm, Keçiörengücü'nün böylesine güzel tesislerinin olduğunu bilmiyordum. Türkiye standartlarında ilk 10'un içinde olabilecek çok güzel tesisler yapmışlar. Buradan sizin aracılığınızla bu kulübün bir futbolcusu olarak hem de bu ülkede yıllarca hizmet etmiş bir futbolcu olarak böyle yatırımlar yaptığı için sayın başkanımız Sedat Tahiroğlu'na çok teşekkür ediyorum." yanıtını verdi.

Türkiye'ye dönmeye karar verdikten sonra bir çok kulüple görüştüğünü ve son anda Ankara Keçiörengücü ile anlaştıklarını dile getiren Alper, "Sayın başkanımız Sedat Tahiroğlu ve hocamız Sedat Ağçay sonra İbrahim Akdağ ile birlikte görüşmeler yaptık, geldik tesisleri gezdik. Takımın güzel hedefleri ve güzel projeleri var, inşallah elimizden gelen her şeyi sahaya yansıtıp bu takımı hedefe taşıyacağız." şeklinde konuştu.

"BU TAKIMI SÜPER LİG'E TAŞIMAYI HEDEFLİYORUZ"

Ankara Keçiörengücü'nün şampiyonluk hedefiyle sezona başladığını belirten Alper Potuk, "Kesinlikle bu tesisler ve bu proje Süper Lig'e yakışır. Ben de bu ligde Çaykur Rizespor ile bir sezon oynadım ve şampiyonluk yaşadım, bu ikinci senem, şimdi de inşallah Ankara Keçiörengücü'yle şampiyon olup bu takımı Süper Lig'e taşımayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Bireysel hedefi olarak da öncelikle başkent ekibine en iyi şekilde faydalı olmayı istediğini vurgulayan Alper, "İlk hedefim bu takımı Süper Lig'e çıkartmak. Daha sonrasında tabii kişisel hedeflerim de var ama şuan ki önceliğim Keçiörengücü'nü Süper Lig'e çıkartmak." dedi.

Alper Potuk, başkent ekibiyle antrenmanlara önceki gün katıldığını da belirterek, şöyle devam etti:

"Sağ olsunlar güzel bir karşılama yaptılar, takım içinde önceden beraber oynadığım 3-4 oyuncu veya rakip olduğum oyuncu da çok var, çok kaliteli bir ekibiz inşallah bunu sahaya yansıtırız. Diğer rakiplerimizin kadrosuna baktığımız zaman da bizim de çok iyi bir kadromuz var. Detaylı inceleyince bunu herkes görecektir, biz rakipleri düşünmeden kendi oyunumuzu sahaya yansıtıp, kendimize bakıp bu takımı hedefe taşıyacağız."

Süper Lig'de daha çok İstanbul takımlarının yer alması buna karşın başkent Ankara'nın temsilcisi olarak Süper Lig'de bulunmanın önemine dair de Alper Potuk, "Ben MKE Ankaragücü'nde de oynadım onlar da çok büyük bir camia, çok büyük bir kulüp, inşallah onları da bir an önce sıkıntılarını atlatıp tekrar Süper Lig'de görmek isteriz. Tabii ki Gençlerbirliği, Ankara Keçiörengücü gibi ülkemizin başkenti Ankara'dan 3-4 takımın Süper Lig'de yer alması gerektiğini düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

Şuanda fizik olarak da mental olarak da iyi durumda olduğunu da dile getiren Alper Potuk açıklamasını, "3-4 sene daha futbol oynamak istiyorum. Ondan sonra ise teknik adamlık, yöneticilik düşünüyorum. Ancak şuan da ilk hedefimiz bu takımı Süper Lig'e çıkartmak. Bu yatırımlar, başkanımızın bu emekleri inşallah Süper Lig'de yer bulacaktır." ifadeleriyle bitirdi.