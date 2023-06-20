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Spor

Alper Potuk, Çaykur Rizespor'dan ayrıldı

Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Çaykur Rizespor, tecrübeli futbolcu Alper Potuk ile yollarını ayırdığını duyurdu.

20 Haziran 2023 Salı 10:46 - Güncelleme:
Alper Potuk, Çaykur Rizespor'dan ayrıldı
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Bu sezon Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren Çaykur Rizespor, sözleşmesi biten Alper Potuk'un kulüpten ayrıldığını açıkladı. Süper Lig'in yeni ekibi Çaykur Rizespor'dan ayrılık açıklaması geldi.

Süper Lig'in yeni ekibi Çaykur Rizespor, sözleşmesi biten Alper Potuk'un kulüpten ayrıldığını duyurdu.

İşte Çaykur Rizespor kulübün duyurusu;

"Kulübümüzle sözleşmesi sona eren Alper Potuk'a takımımıza verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."

2021den beri Karadeniz ekibinin formasını giyen 32 yaşındaki futbolcu, geride bıraktığımız sezon 31 maçta 1 gol attı ve 7 asist yaptı.

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