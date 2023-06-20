Alper Potuk, Çaykur Rizespor'dan ayrıldı

Bu sezon Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren Çaykur Rizespor, sözleşmesi biten Alper Potuk'un kulüpten ayrıldığını açıkladı. Süper Lig'in yeni ekibi Çaykur Rizespor'dan ayrılık açıklaması geldi.

Süper Lig'in yeni ekibi Çaykur Rizespor, sözleşmesi biten Alper Potuk'un kulüpten ayrıldığını duyurdu.

İşte Çaykur Rizespor kulübün duyurusu;

"Kulübümüzle sözleşmesi sona eren Alper Potuk'a takımımıza verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."

2021den beri Karadeniz ekibinin formasını giyen 32 yaşındaki futbolcu, geride bıraktığımız sezon 31 maçta 1 gol attı ve 7 asist yaptı.