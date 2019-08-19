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Alper Potuk maaşında indirime gitti

Fenerbahçe Kulübü, 2021-22 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunan Alper Potuk'un kendi talebi doğrultusunda yıllık ücretinde %40 indirime gittiğini duyurdu ve oyuncuya teşekkür etti.

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Fenerbahçe Kulübü, 2021-22 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunan Alper Potuk'un kendi talebi doğrultusunda yıllık ücretinde %40 indirime gittiğini duyurdu ve oyuncuya teşekkür etti.

Kulüpten yapılan açıklamada: "Sözleşmesinin süresi aynı kalmak koşulu ile, ücretinde kendi isteği ile %40’a varan ciddi bir oranda fedakarlık yapan oyuncumuz Alper Potuk’a, kulübümüze olan bu bağlılığı ve özverisi için teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

BAŞKAN KOÇ'TAN TEŞEKKÜR

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da, Alper'in bu davranışı üzerine teşekkür açıklaması yaptı:

"Alper Potuk, Fenerbahçe ailesine olan bağlılığını bu büyük fedakarlıkla gösterdi. Bir oyuncunun sözleşme süresi aynı kalarak, daha önce yapılmış olan sözleşmesinde %40 oranında bir indirimi kendi isteğiyle gerçekleştirmesi futbol dünyasında eşine az rastlanır bir olay.
 
Fenerbahçe ailesine kalpten bağlılığını gösteren Alper'e, bu örnek davranışı için tüm camiamız adına teşekkürlerimi iletiyorum. Umuyorum camiamızdan alacağı destekle futbol potansiyelini en iyi şekilde kullanarak bu sezonki şampiyonluk yolculuğumuza da önemli katkılarda bulunur."
 
COMOLLI ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ
 
Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli de yaptığı açıklamada şaşkınlığını dile getirdi:
 
"Bugüne kadar çalıştığım kulüpler ve oyuncular arasında böyle bir duruma ilk defa rastlıyorum. Bir oyuncu, daha 3 yıllık garanti sözleşmesi varken tüm alacaklarından %40 oranında vazgeçerek indirime gitmek istediğini yönetime iletiyor. Umuyorum bu sezon ortaya koyacağı saha içi performansı ile de şampiyonluk hedefimizin önemli bir parçası olacaktır."

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