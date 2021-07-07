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Spor

Alper Potuk'tan Ankaragücü'ne veda

MKE Ankaragücü'nde Alper Potuk, yayımladığı mesajla kulübe ve taraftarlara veda etti.

AA7 Temmuz 2021 Çarşamba 15:11 - Güncelleme: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 15:11
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Alper Potuk, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Büyük Ankaragücü camiası; bu özel kulübe gelmeme vesile olan Fatih Mert, Tamer Acar ve Faruk Koca başkanlarıma, futbolcu arkadaşlarımdan kulüp çalışanlarına, her zaman yanımızda olan Seda Ağçay'a, başta Hikmet Karaman olmak üzere beraber çalıştığım hocalarıma ve ekiplerine çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli oyuncu, taraftarlara yönelik olarak da "Pandemi nedeniyle sizlerin önünde oynamak nasip olmasa da geldiğim ilk günden son güne kadar bana hissettirdiğiniz sevginiz ve verdiğiniz destek için yürekten teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin." dedi.

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