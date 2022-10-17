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Spor

Alper Potuk'tan Eskişehirspor'a 100 bin TL bağış

Alper Potuk, TFF 3. Lig'in 1. Grubu'nda mücadele eden eski takımı Eskişehirspor'a 100 bin lira bağışta bulundu.

17 Ekim 2022 Pazartesi 18:50 - Güncelleme:
Alper Potuk'tan Eskişehirspor'a 100 bin TL bağış
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Eskişehirspor'un Spor Toto Süper Lig ekibi Trabzonspor'dan transfer ettiği Erkan Zengin'in 6 milyon liralık bonservis borcunu kapatabilmek için başlattığı kampanyaya eski futbolcularından Alper Potuk, 100 bin lira bağışta bulunarak destek verdi.

TFF 3'ünci Lig 1'inci Grup ekiplerinden Eskişehirspor, 2016-2017 sezonunda Trabzonspor'dan eski oyuncusu Erkan Zengin'i 400 bin Euro'ya transfer etti. Faizleriyle birlikte borç 420 bin Euro'yu aşarken, Eskişehirspor borcu ödeyebilmek için geçen yıl kasım ayında 'www.dosyakapat.com' isimli internet sitesini kurarak yardım kampanyası başlattı. Yaklaşık 6 milyon liralık borç için kurulan sitede toplanan bağışlar 268 bin lirayı geçti.

BAŞKAN SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da forma giyen, eski Eskişehirsporlu Alper Potuk, 'dosyakapat' kampanyasına 100 bin lira bağışta bulunarak destek verdi. Eskişehirspor Kulübü Başkanı Mehmet Şimşek, bağışı sosyal medya hesaplarından Alper Potuk'un Eskişehirspor formalı fotoğrafıyla birlikte "Eski futbolcumuz Alper Potuk dosyakapat.com sitesi üzerinden 100 bin TL bağış yapmıştır. Allah birini bin yapsın. Yaşasın Eskişehirspor" mesajıyla paylaştı.

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