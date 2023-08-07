En son Makedonya'nın Gostivar takımının yolunu tutan Alper Potuk Fenerbahçe'deki ayrılık süreciyle ilgili Sabah Spor'a önemli itiraflarda bulundu.

Süper Lig ve Birinci Lig'den ciddi teklifler aldığını ancak Gostivar'dan gelen telefonla anlatılan projenin kendisini heyecanlandırdığını söyleyen Alper Potuk, Fenerbahçe kariyeri hakkında da itirafta bulundu.

İşte Alper Potuk'un o röportajı:

Soru: Neden rotayı Makedonya'ya kırdınız? Türkiye'den teklif gelmedi mi?

Alper Potuk: 'Hem Süper Lig hem de Birinci Lig'de şampiyonluğa oynayan takımlardan ciddi teklifler aldım. Görüşme halindeydim ama Makedonya'dan sürpriz bir teklif geldi. Başkanımız Enes Usta ve Sportif Direktörümüz Abdullah Eğilmez'in anlattığı proje beni çok heyecanlandırdı. Güzel işler yapacaklarını düşündüğüm için burada olmak istedim.'

Gostivar'da hedefiniz nedir?

'İki senelik sözleşme imzaladım. Şampiyon olmak ve bu takımla Avrupa kupalarında boy göstermek istiyorum.'

Fenerbahçe'de kalmak için fiyatınızda indirime bile gitmiştiniz. Ancak eleştiri oklarına hedef olan bir isimdiniz. Neden?

'Fenerbahçe'de güzel yıllarım geçti. Sonrasında da çok büyük bir indirim yaptım. Ama 2 ay sonra başka bir takıma kiralık gitmem istendi. 'Beni istemiyorsanız, ayrılmak istiyorum' dedim. Büyük bir takımla anlaşmıştım. Oraya göndermediler. 'İstediğimiz takıma gitmezsen kadro dışı kalacaksın, dediğimizi yapmazsan da futbol hayatını bitiririz' tarzında konuşmalar oldu. Tüm mesajlar duruyor. Kabul etmeyince kadro dışı kaldım. Ertesi sene Ankaragücü'ne gittim. Fenerbahçe maçında gol atmıştım. Golden sonraki hareketim taraftara değil, bana bunu yaşatanlaraydı.'

Vitor Pereira ve Nani desem neler söylersiniz?

'Vitor Pereira Fenerbahçe'ye ilk geldiğinde bizi tanımıyordu. Tanıması da haftalar aldı. İlk 11 başladığım maç 10. haftadaki Ankaraspor deplasmanındaydı. 1-0 kazanmıştık, golü de ben atmıştım. Sonrasında neredeyse en çok süre aldığım hocaların başında geldi.'

Bugüne kadar en rahat çalıştığınız hoca kim? İlerisi için örnek alacağınız isimler hangileri?

'Çok fazla hocayla çalıştım ama hayatıma etki eden hocalara, Eskişehirspor'dan Emre Özbayer'le başlamak istiyorum. Benim için özel ve önemlidir. Rıza Çalımbay A takıma ilk çıkartan ve oynatan hocam. Sonrasında Bülent Uygun gelişimimde çok etkili oldu. Ersun Yanal'la iyi işler yaptık. Aykut Kocaman aynı şekilde kariyerimde önemli bir yere sahip. Bülent Korkmaz ve Hikmet Karaman'ı da üzerimde etkisi olan isimler olarak çok rahat söyleyebilirim.'

Eskişehir altyapısında başlayan, Fenerbahçe ve milli takım forması giyilen, bugün Gostivar ile devam eden futbol yolculuğunuzun ilk gününe dönseniz aynı yolları nasıl yürürdünüz?

'Yaşadığım ve yaptığım tercihlerden hiçbir zaman pişman olmadım. Yine başa dönsem aynı yolları aynı şekilde yürürdüm.'

32 yaşındasınız ve Gostivar ile 2 yıllık sözleşme imzaladınız. Burası sizin için son durak mı olur?

'Önümde daha en az 5 senelik bir futbol yolculuğum var. Gostivar son durağım değil. Buradaki projeye çok inandım. Başkanımızın yapmak istediklerine çok inandım. O yüzden iki yıllık kontrat yaptım. Sonrasına bakacağız neler olacak.'

Bir Türk oyuncu olarak ülkemizde çok tartışılan ve bir türlü sonuca bağlanamayan yabancı sınırını nasıl değerlendirirsin. Olmalı mı yoksa serbest mi kalmalı?

'Her sene tartışılan bir şey. Benim düşüncem Türkiye'de yabancı sınırlaması kalkarsa büyük takımlarda forma giyen Türk oyuncu göremeyiz. O yüzden devam etmesi daha iyi. Şu anki ekonomik şartlarda yabancı transferlerine çok büyük paralar veriliyor ama buna rağmen Avrupa'da ortaya konan bir başarı yok.'

MAKEDONYA TARİHİNİN EN BÜYÜK TRANSFERİ

Gostivar'ı Makedonya 1. Ligi'ne çıkaran Türk teknik direktör Murat Daban, Alper Potuk için 'Makedonya tarihindeki en büyük transfer" derken şu açıklamayı yaptı: "Biz çağdaş ve kurumsal bir yapıda futbol kulübü haline gelebilmek istiyoruz. Önce ülke genelinde hedeflere ulaşmak, sonrasında Avrupa kupalarında olacak bir kültürü oluşturmanın hedefindeyiz. Bunu da ne kadar çok istediğimizi Alper Potuk transferiyle gösterdik. Çok değerli bir oyuncuyu kadromuza kattık. Makedonya tarihindeki en büyük transfer. Çok önemli isimleri renklerimize bağlamaya devam edeceğiz."

ALPER YENİ GELECEK İSİMLERE KAPIYI AÇTI

Gostivar Başkanı Enes Usta, Alper Potuk transferiyle kulüplerine ve Makedonya'ya bakış açısının değişeceğini belirtti. Usta, "2. Lig'de oynarken 1. Lig'e çıkmış olarak görüyorduk kendimizi. Önce hissettik ve içimize sindirdik. Şimdi de Avrupa kupalarında tur attığımızın hayalini kuruyoruz. Futbolda rekabetten bahsedilir ama biz böyle bakmıyoruz. Diğer takımların nasıl oldukları ile ilgilenmiyoruz. En basit örnek kulübü devralır devralmaz stada skorboard yaptırdık. Başka statlarda olup olmaması bizi ilgilendirmiyor. Alper Potuk'a özellikle çok teşekkür ediyorum. İlk uluslararası transferimiz olarak takımımız hakkındaki çekinceleri kırmış oldu. Bundan sonra gelecek olan büyük transferler için de yolu açtı" diye konuştu.