Alperen Berber, 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda finale yükseldi

Arnavutluk'ta devam eden 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Alperen Berber, adını finale yazdırdı.

Başkent Tiran'da düzenlenen organizasyonun beşinci gününde grekoromen stil 87 kiloda mindere çıkan Alperen Berber, çeyrek finalde bağımsız sporcu Baskhan Saidov'u 6-1, yarı finalde ise Ukraynalı Ivan Chmyr'i 4-1 yenerek finale yükseldi.

Milli güreşçi, yarın altın madalya maçında Fransa'dan Vladimeri Karchaidze ile karşılaşacak.

Grekoromen stilde yarı final maçlarını kaybeden Mehmet Hanifi Sarp (55 kilo) ve Cemal Yusuf Bakır (130 kilo) ise yarın bronz madalya için mindere gelecek.