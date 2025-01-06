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  • Alperen Şengün 14 sayıyla oynadı! Rockets, Lakers'ı devirdi
Spor

Alperen Şengün 14 sayıyla oynadı! Rockets, Lakers'ı devirdi

NBA nefes kesen bir maça sahne oldu. Alperen Şengün'ün 14 sayı attığı maçta Houston Rockets, Los Angeles Lakers'ı 119-115'lik skorla mağlup oldu.

AA6 Ocak 2025 Pazartesi 10:21 - Güncelleme:
Alperen Şengün 14 sayıyla oynadı! Rockets, Lakers'ı devirdi
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün'ün 14 sayı attığı maçta Houston Rockets, Los Angeles Lakers'ı 119-115 yendi.

NBA'de 6 maç yapıldı. Rockets, konuk ettiği Lakers'ı 4 sayı farkla mağlup ederken Şengün, 14 sayı, 6 ribaunt, 4 asist ile oynadı.

Rockets'ta Jalen Green, 33 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu.

Lakers'ta ise Anthony Davis 30, LeBron James ve Austin Reaves ise 21'er sayı ile oynadı.

THUNDER'DAN ÜST ÜSTE 15. GALİBİYET

Oklahoma City Thunder, sahasında Boston Celtics'i 105-92 yenerek art arda 15. galibiyetine ulaştı.

Batı Konferansı'nda 30 galibiyetle zirvede bulunan Thunder'da, Shai Gilgeous-Alexander 33 sayı, 11 ribaunt kaydetti. Celtics'te ise Jayson Tatum, 26 sayı, 10 ribaunt ile oynarken mağlubiyete engel olamadı.

CAVALİERS'TAN ÜST ÜSTE 10. GALİBİYET

Doğu Konferansı lideri Cleveland Cavaliers, konuk ettiği Charlotte Hornets'ı 115-105 yenerek galibiyet serisini 10 maça çıkardı.

Cavaliers'ta Darius Garland 25 sayı, Jarrett Allen 19 sayı ve 11 ribauntla oynadı. Hornets'ta ise LaMelo Ball ve Brandon Miller, 24'er sayı attı.

Sonuçlar:

Cleveland Cavaliers-Charlotte Hornets: 115-105

Washington Wizards-New Orleans Pelicans: 98-110

Orlando Magic-Utah Jazz: 92-105

Houston Rockets-Los Angeles Lakers: 119-115

Golden State Warriors-Sacramento Kings: 99-129

Oklahoma City Thunder-Boston Celtics: 105-92

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