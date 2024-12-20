Alperen Şengün 29 attı, Houston rahat kazandı

Houston Rocket forması giyen Alperen Şengün, New Orleans Pelicans karşılaşmasında yine öne çıkan bir performans ortaya koydu.

Alperen, takımının 133-113 kazandığı maçta 34.9 dakika süre buldu. Performansıyla NBA Kupası ilk 5'inde de yer alan milli basketbolcu, New Orleans Pelicans karşılaşmasını ise 23 sayı, 9 ribaund ve 7 asistle tamamladı.

NBA'de sonuçlar şu şekilde:

Detroit Pistons 119-126 Utah Jazz

Orlando Magic 99-105 Oklahoma City Thunder

Washington Wizards 123-114 Charlotte Hornets

Boston Celtics 108-117 Chicago Bulls

Toronto Raptors 94-101 Brooklyn Nets

Memphis Grizzlies 144-93 Golden State Warriors

San Antonio Spurs 133-126 Atlanta Hawks

Dallas Mavericks 95-118 LA Clippers

Phoenix Suns 111-120 Indiana Pacers

Minnesota Timberwolves 107-133 New York Knicks