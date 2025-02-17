Milli basketbolcumuz Alperen Şengün, 2025 All-Star etkinliğinde ülkemizi başarıyla temsil etti.

Peki Alperen, bu yıl turnuva dört takımın mücadele ettiği turnuvada forma giydiği iki maçta neler yaptı?

Alperen Şengün'ün All-Star maçında parkede kaldığı süre 4 dakika 19 saniye oldu. Alperen finalde ise 19 saniye süre aldı.

SHAQ: TÜRK TERMİNATÖR

Alperen'in basketi sonrası Shaquille O'Neal canlı yayında milli yıldızı 'Türk Terminatör' diyerek övdü.

ALL-STAR SEÇİLEN İKİNCİ TÜRK ALPEREN

Houston Rockets forması giyen 22 yaşındaki Alperen Şengün, 2007'de All-Star seçilen Mehmet Okur'dan sonra bu başarıya ulaşan ikinci milli basketbolcu oldu.

Şengün, All-Star kadrolarının belirlenmesi için yapılan taraftar oylamasında Batı Konferansı'nda en fazla oy alan altıncı, lig genelindeyse 11'inci oyuncu olmuştu.