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  • Alperen Şengün All-Star'a damga vurdu! NBA efsanesi öve öve bitiremedi
Spor

Alperen Şengün All-Star'a damga vurdu! NBA efsanesi öve öve bitiremedi

Milli basketbolcu Alperen Şengün 2025 All-Star etkinliğinde sahaya çıktı. NBA'in efsane ismi Shaquille O'Neal canlı yayında milli yıldız Alperen Şengün için övgü dolu sözler kullandı.

HABER MERKEZİ17 Şubat 2025 Pazartesi 10:22 - Güncelleme:
Alperen Şengün All-Star'a damga vurdu! NBA efsanesi öve öve bitiremedi
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Milli basketbolcumuz Alperen Şengün, 2025 All-Star etkinliğinde ülkemizi başarıyla temsil etti.

Peki Alperen, bu yıl turnuva dört takımın mücadele ettiği turnuvada forma giydiği iki maçta neler yaptı?

Alperen Şengün'ün All-Star maçında parkede kaldığı süre 4 dakika 19 saniye oldu. Alperen finalde ise 19 saniye süre aldı.

SHAQ: TÜRK TERMİNATÖR

Alperen'in basketi sonrası Shaquille O'Neal canlı yayında milli yıldızı 'Türk Terminatör' diyerek övdü.

ALL-STAR SEÇİLEN İKİNCİ TÜRK ALPEREN

Houston Rockets forması giyen 22 yaşındaki Alperen Şengün, 2007'de All-Star seçilen Mehmet Okur'dan sonra bu başarıya ulaşan ikinci milli basketbolcu oldu.

Şengün, All-Star kadrolarının belirlenmesi için yapılan taraftar oylamasında Batı Konferansı'nda en fazla oy alan altıncı, lig genelindeyse 11'inci oyuncu olmuştu.

  • alperen şengün
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