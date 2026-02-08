İSTANBUL 12°C / 8°C
  Spor
  • >
  • Spor
  • >
  • Alperen Şengün All-Star'da! Kariyerinde ikinci kez seçildi
Spor

Alperen Şengün All-Star'da! Kariyerinde ikinci kez seçildi

Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, kariyerinde ikinci kez NBA All-Star kadrosuna seçildi. Milli basketbolcu, sakatlığı bulunan Shai Gilgeous-Alexander'ın yerine organizasyonda yer alacak.

8 Şubat 2026 Pazar 20:13
Alperen Şengün All-Star'da! Kariyerinde ikinci kez seçildi
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, sakatlığı bulunan Shai Gilgeous-Alexander'ın yerine NBA All-Star kadrosuna dahil edildi.

NBA'den yapılan açıklamada, "NBA Başkanı Adam Silver, Houston Rockets'ın pivotu Alperen Şengün'ü, sakatlanan Oklahoma City Thunder guardı Shai Gilgeous-Alexander'ın yerine 2026 NBA All-Star Maçı için Dünya Takımı'na seçti." ifadeleri kullanıldı.

Bu sezon NBA'de oynadığı 44 maçta, 20,8 sayı, 9,4 ribaunt ve 6,3 asist ortalamasıyla oynayan 23 yaşındaki basketbolcu, üst üste ikinci kez NBA All-Star'a seçildi.

Bu yıl 13-15 Şubat tarihlerinde, Los Angeles Clippers'ın evi Intuit Home'daki All-Star organizasyonu, yeni formatla düzenlenecek.

