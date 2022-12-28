İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Aralık 2022 Çarşamba / 5 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7205
  • EURO
    19,9383
  • ALTIN
    1086.52
  • BIST100
    5374.23
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Alperen Şengün Boston Celtics'e karşı sayı atamadı
Spor

Alperen Şengün Boston Celtics'e karşı sayı atamadı

Alperen Şengün'ün sayı atamadığı ancak 9 ribaunt, 2 asist, 1 top çalmayla oynadığı maçta, milli basketbolcunun takımı Houston Rockets, Boston Celtics'e 126-102 yenildi.

28 Aralık 2022 Çarşamba 11:10 - Güncelleme:
Alperen Şengün Boston Celtics'e karşı sayı atamadı
ABONE OL

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Doğu Konferansı lideri Boston Celtics, milli oyuncu Alperen Şengün'ün görev yaptığı Houston Rockets'ı 126-102'lik skorla geçti.

Sezonun 25. galibiyetini alan ev sahibi Celtics'te Jaylen Brown 39, Jayson Tatum 38 sayıyla ön plana çıktı.

Jalen Green'in 28, Kevin Porter Jr'ın 22 sayısı, Rockets'ın 24. yenilgisini engelleyemedi. Karşılaşmada yaklaşık 22 dakika sahada kalan ancak sayı bulamayan Alperen Şengün, 9 ribaunt, 2 asist, 1 top çalma üretti.

SONUÇLAR

NBA'e 10 maçla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:

Orlando Magic-Los Angeles Lakers: 110-129

Washington Wizards- Philadelphia 76ers: 116-111

Boston Celtics-Houston Rockets: 126-102

Indiana Pacers-Atlanta Hawks: 129-114

Toronto Raptors-Los Angeles Clippers: 113-124

Memphis Grizzlies-Phoenix Suns: 108-125

Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs: 130-114

Dallas Mavericks-New York Knicks: 126-121 (Uzatmada)

Golden State Warriors-Charlotte Hornets: 110-105

Sacramento Kings-Denver Nuggets: 106-113

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.