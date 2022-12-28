Alperen Şengün Boston Celtics'e karşı sayı atamadı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Doğu Konferansı lideri Boston Celtics, milli oyuncu Alperen Şengün'ün görev yaptığı Houston Rockets'ı 126-102'lik skorla geçti.
Sezonun 25. galibiyetini alan ev sahibi Celtics'te Jaylen Brown 39, Jayson Tatum 38 sayıyla ön plana çıktı.
Jalen Green'in 28, Kevin Porter Jr'ın 22 sayısı, Rockets'ın 24. yenilgisini engelleyemedi. Karşılaşmada yaklaşık 22 dakika sahada kalan ancak sayı bulamayan Alperen Şengün, 9 ribaunt, 2 asist, 1 top çalma üretti.
NBA'e 10 maçla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:
Orlando Magic-Los Angeles Lakers: 110-129
Washington Wizards- Philadelphia 76ers: 116-111
Boston Celtics-Houston Rockets: 126-102
Indiana Pacers-Atlanta Hawks: 129-114
Toronto Raptors-Los Angeles Clippers: 113-124
Memphis Grizzlies-Phoenix Suns: 108-125
Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs: 130-114
Dallas Mavericks-New York Knicks: 126-121 (Uzatmada)
Golden State Warriors-Charlotte Hornets: 110-105
Sacramento Kings-Denver Nuggets: 106-113