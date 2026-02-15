İSTANBUL 23°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Şubat 2026 Pazar / 28 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7339
  • EURO
    51,9339
  • ALTIN
    7075.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Alperen Şengün: Burada olmamak benim için hayal kırıklığı olabilirdi
Spor

Alperen Şengün: Burada olmamak benim için hayal kırıklığı olabilirdi

2026 NBA All-Star maçında Dünya Takımı kadrosunda yer alan milli basketbolcu Alperen Şengün Intuit Dome'da düzenlenen Medya Günü etkinliğinde açıklamalarda bulundu.

AA15 Şubat 2026 Pazar 11:28 - Güncelleme:
Alperen Şengün: Burada olmamak benim için hayal kırıklığı olabilirdi
ABONE OL

2026 NBA All-Star maçında Dünya Takımı kadrosunda yer alan milli basketbolcu Alperen Şengün, Türkiye'yi ve ailesini en iyi şekilde temsil etmenin büyük gururunu taşıdığını belirtti.

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Inglewood kentindeki Intuit Dome'da düzenlenen Medya Günü etkinliğinde basın mensuplarının sorularını cevaplayan Alperen Şengün, Türkiye'deki insanların gece kalkıp kendisini takip etmesinin anlam ifade ettiğini söyledi.

Alperen Şengün, "Türkiye'de gece saat 04.00'te, 05.00'te beni takip edenler benim için anlam ifade ediyor. Geçen sene ilk olduğu için daha heyecanlıydım ama bu sene de 'burada olmalıyım zaten' dedim. Burada olmamak benim için hayal kırıklığı olabilirdi." dedi.

Ailesiyle beraber olduğu için mutlu olduğunu vurgulayan milli oyuncu, "Buranın en önemli kısımlarından biri aileyle zaman geçirebilmek. Abilerimle ve ilk hocamla zaman geçirmek güzel bir anı olacak." diye konuştu.

Basketbol Avrupa Ligi'nde oynanan Panathinaikos-Fenerbahçe Beko hakkında sorulan soruyu da yanıtlayan 23 yaşındaki oyuncu her iki takımı da Final Four'da görmek istediğini dile getirdi.

Alperen Şengün, "Ergin Ataman benim de koçum ve Fenerbahçe de ülkemin takımı. Bu maçta bir tarafı tutamazsınız. Harika bir maçtı, harika bir basketbol oynadılar ve son dakikada kaybettiler." şeklinde konuştu.

Olimpiyatlar hakkında sorulan, "Hangi Olimpiyat sporunda iyi olacağınızı düşünüyorsunuz?" sorusuna "Yüzmede gerçekten iyi olurdum." cevabını veren Houston Rockets'ın yıldızı, babasının balıkçı olmasından dolayı çocukluğunda çok defa yüzme sporu yaptığını ifade etti.

Alperen Şengün, ayrıca A Milli Basketbol Takımı'nı 2028 Olimpiyatları'na taşımalarının hedeflerinden biri olduğunun altını çizdi.

  • Alperen Şengün
  • Dünya Karması
  • All Star

ÖNERİLEN VİDEO

NATO'dan Türk F-16 paylaşımı: Romanya hava sahasında bir kaplan

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.