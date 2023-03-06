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Spor

Alperen Şengün double-double yaptı, Houston Rockets farklı kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, evinde San Antonio Spurs'u 142-110 mağlup etti. Alperen, 15 sayı ve 14 ribaundla double-double yaparak takımına galibiyeti getiren isimlerden oldu.

6 Mart 2023 Pazartesi 10:19 - Güncelleme:
Alperen Şengün double-double yaptı, Houston Rockets farklı kazandı
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NBA Batı Konferansı'nın son iki sırasında yer alan takımların mücadelesinde Houston Rockets, deplasmanda San Antonio Spurs'u 142-110'luk skorla yenerek üst üste ikinci maçını kazandı.

Houston'da 15 sayı, 14 ribaund ve 3 asistle double-double yapan Alperen Şengün, performansıyla takımını galibiyete taşıyan oyuncuların başında geldi. Konuk ekipte Jalen Green 31 sayı ve 2 ribaundla oynarken, Kevin Porter Jr. da 19 sayı ve 13 asistle takımına katkı verdi.

Spurs'ta ise Keita Bates-Diop'un 17, Charles Bassey'in de 14 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

Bu sonucun ardından Houston 15. galibiyetine ulaşırken, San Antonio toplamda 49. yenilgisini aldı.

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