Alperen Şengün ''double double'' yaptı, Houston Rockets kazandı

Batı Konferansı'nın son sırasındaki Rockets, deplasmanda Chicago Bulls'u 133-118 yenerek 5 maçlık mağlubiyet serisine son verdi.

Milli basketbolcu Alperen Şengün, 32 dakika 19 saniye süre aldığı maçta 25 sayı, 11 ribaunt, 6 asist, 2 blok ve 1 top çalma ile oynadı. Bu performansla Şengün, bu sezonki 10. double-double'ına imza attı. Şengün, bu sezon 6. kez bir maçta 20 ve üzeri sayı kaydetti.

Houston Rockets'ta Kevin Porter, 36 sayıyla kendi sezon rekorunu kırdı ve galibiyete önemli katkı verdi. Chicago Bulls'ta ise DeMar DeRozan'ın 31 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.