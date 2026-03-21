İSTANBUL 10°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mart 2026 Cumartesi / 3 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3346
  • EURO
    51,3419
  • ALTIN
    6406.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Alperen Şengün ''double-double'' yaptı, Rockets kazandı
Alperen Şengün ''double-double'' yaptı, Rockets kazandı

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, NBA'de sahasında karşı karşıya geldiği Atlanta Hawks'ı 117-95 mağlup etti.

AA21 Mart 2026 Cumartesi 11:18
ABONE OL

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta sahasında Atlanta Hawks'ı 117-95 yendi.

Toyota Center'da oynanan karşılaşmada, Alperen Şengün, 15 sayı, 10 asist ve 9 ribauntla takımını sezonun 42. galibiyetine taşıdı.

Kevin Durant 25, Jabari Smith 23, Reed Sheppard ve Amen Thompson 14'er sayı kaydederek Hawks'ın 11 maçlık galibiyet serisine son verdi.

Hawks, sezonun 32. mağlubiyetini alırken Nickeil Alexander-Walker 21 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. CJ McCollum 17 ve Zaccharie Risacher ise 16 sayıyla maçı tamamladı.

ÖMER FARUK YURTSEVEN 8 SAYIYLA OYNADI

Little Caesars Arena'da oynanan mücadelede Ömer Faruk Yurtsevenli Golden State Warriors, Detroit Pistons'a 115-101 mağlup oldu.

Warriors'ta milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven 8 sayı, 6 ribaunt ve 2 asistle oynadı.

Brandin Podziemski 15, De'Anthony Melton ve Gary Payton'ın 14'er sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

Pistons'da Jalen Duren 23, Daniss Jenkins 22 ve Paul Reed 15 sayıyla maçı tamamlarken, Doğu Konferansı'nda Detroit Pistons, play-off'u garantileyen ilk takım oldu.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.