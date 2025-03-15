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Spor

Alperen Şengün double double yaptı! Rockets, Mavericks'i ezdi geçti

NBA'de Houston Rockets, sahasında Dallas Mavericks'i 133-96'lık skorla rahat geçti. Ev sahibi ekipte Alperen Şengün, karşılaşmayı double double ile tamamladı.

Haber Merkezi15 Mart 2025 Cumartesi 10:35 - Güncelleme:
Alperen Şengün double double yaptı! Rockets, Mavericks'i ezdi geçti
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NBA'de Houston Rockets, Dallas Maverikcs'i 133-96'lık skorla mağlup etti.

Houston Rockets'ta temsilcimiz Alperen Şengün, son çeyreğinde oynamadığı ve toplamda 25 dakika süre aldığı maçı 16 sayı 15 ribaund 4 asist ve 1 top çalma ile noktaladı.

Houston cephesinde Tari Eason 30 sayı 8 ribaund, Jalen Green 23 sayı 9 ribaund 5 asist, Aaron Holiday ve Jabari Smith Jr. 13'er sayı, Dillon Brooks 12 sayı ile maçı tamamladı.

Dallas'ta ise Brandon Williams 25 sayı, Naji Marshall 21 sayı, Spencer Dinwiddie 20 sayı ile oynadı.

Houston, 67. maçında 42. galibiyetini elde etti ve şu anda Batı'nın 3. sırasında bulunuyor. Dallas ise 33-35 ile Batı'nın 10. sırasında yer alıyor.

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