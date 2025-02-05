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Spor

Alperen Şengün double-double yaptı! Tarihe geçen maç

NBA'de Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, Doğu Konferansı ekibi Brooklyn Nets ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Alperen Şengün'ün sakatlık dönüşü forma giydiği maçta Nets, son saniyede bulduğu basketle müsabakadan 99-97 galip ayrıldı. Milli basketbolcumuz Alperen ise karşılaşmayı 24 sayı, 20 ribaunt ve 4 asist ile tamamlayarak double-double yaptı.

Haber Merkezi5 Şubat 2025 Çarşamba 08:27 - Güncelleme:
Alperen Şengün double-double yaptı! Tarihe geçen maç
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NBA'de TSİ sabaha karşı oynanan maçta Houston Rockets, Doğu Konferansı temsilcisi Brooklyn Nets'e konuk oldu.

Baştan sona çekişmeli geçen maçı Brooklyn Nets, son saniyede bulduğu basketle 99-97 kazanmayı bildi.

Ev sahibi ekip, bu galibiyetle 11 maçlık iç saha mağlubiyet serisini sonlandırdı.

Rockets'ta milli basketbolcumuz Alperen Şengün, sakatlık dönüşü yeniden çıktığı parkelere fırtına gibi geri döndü. Alperen, 35 dakika süre aldığı maçı, 24 sayı, 20 ribaunt ve 4 asist ile tamamlayarak double-double yaptı.

Nets'te Keon Johnson 22 sayı ile takımın en skorer ismi olurken, Tosan Evbuomwan ve Nic Claxton 14'er sayı ile katkı sağladı.

Houston Rockets, bir sonrakini maçını, 7 Şubat 2025 tarihinde Minnesota Timberwolves ile oynayacak, Brooklyn Nets ise Washington Wizards ile kozlarını paylaşacak.

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