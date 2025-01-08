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Spor

Alperen Şengün double-double'a doymuyor! Geceye damga vurdu

NBA'de TSİ sabaha karşı oynanan maçta Houston Rockets, deplasmanda Washington Wizards ile karşılaştı. Rockets, mücadeleden 135-112'lik skorla galip ayrılırken Houston'da milli yıldızımız Alperen Şengün, karşılaşmayı double-double ile tamamladı. İşte detaylar...

Haber Merkezi8 Ocak 2025 Çarşamba 08:29 - Güncelleme:
Alperen Şengün double-double'a doymuyor! Geceye damga vurdu
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NBA'de normal sezon heyecanı, bu gece oynanan altı maçla birlikte devam etti. Milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets, Washington Wizards'a konuk oldu.

Rockets, ikinci yarıda Alperen ve Green önderliğinde gaza bastı ve karşılaşmayı 112-135'lik skorla kazandı.

Mücadelede 29 dakika süre alan Alperen Şengün, maçı 26 sayı (12/23 şut isabeti) 10 ribaund 6 asist ve 2 top çalma ile tamamladı ve galibiyette pay sahibi oldu.

Bu sonuçla Houston Rockets, ligdeki 36. maçında 24. kez sahadan galip ayrıldı. Rockets, bir sonraki maçında Memphis Grizzlies'a konuk olacak.

  • alperen şengün
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