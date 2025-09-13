Alperen Şengün: Doymadık! 1 maçımız daha var

A Milli Takım'ın yıldız ismi Alperen Şengün, Yunanistan maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Alperen, "Doymadık! 1 maçımız daha var. Bugün sevineceğiz ama yarın Almanlar'a hazırlanacağız" dedi.

Alperen'in sözleri şu şekilde:

"Çok mutluyuz. Ne diyebilirim ki... Gurur duyuyorum. Bu ailenin bir parçası olduğum için gururluyum. Bu takımı her şeyiyle seviyorum. Kardeşiz biz. Çok hak ettik. Bugün çıktık savaştık. Çok önemliydi bizim için."

"Ercan'a 'Giannis'i 20'nin altında tutarsan sana Rolex alacağım' dedim. Sözümü tutacağım. Ona en iyi Rolex'i alacağım. Kardeşim elinden geleni yaptı."

"Ercan... Bilmiyorum. Bu gücü nereden buldu! Harika savunma yaptı, Giannis'i 12 sayıda tutmak inanılmaz bir şey. Hücumda o gücü nasıl buldu! Hepsini soktu. İnanılmazdı!"

"Doymadık! 1 maçımız daha var. Bugün sevineceğiz ama yarın Almanlar'a hazırlanacağız. İnşallah buradan kupayla ayrılacağız."