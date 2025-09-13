İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Eylül 2025 Cumartesi / 21 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,397
  • EURO
    48,6749
  • ALTIN
    4845.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Alperen Şengün: Doymadık! 1 maçımız daha var
Spor

Alperen Şengün: Doymadık! 1 maçımız daha var

A Milli Takım'ın yıldız ismi Alperen Şengün, Yunanistan maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Alperen, 'Doymadık! 1 maçımız daha var. Bugün sevineceğiz ama yarın Almanlar'a hazırlanacağız' dedi.

Haber Merkezi13 Eylül 2025 Cumartesi 00:31 - Güncelleme:
Alperen Şengün: Doymadık! 1 maçımız daha var
ABONE OL

A Milli Takım'ın yıldız ismi Alperen Şengün, Yunanistan maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Alperen, "Doymadık! 1 maçımız daha var. Bugün sevineceğiz ama yarın Almanlar'a hazırlanacağız" dedi.

Alperen'in sözleri şu şekilde:

"Çok mutluyuz. Ne diyebilirim ki... Gurur duyuyorum. Bu ailenin bir parçası olduğum için gururluyum. Bu takımı her şeyiyle seviyorum. Kardeşiz biz. Çok hak ettik. Bugün çıktık savaştık. Çok önemliydi bizim için."

"Ercan'a 'Giannis'i 20'nin altında tutarsan sana Rolex alacağım' dedim. Sözümü tutacağım. Ona en iyi Rolex'i alacağım. Kardeşim elinden geleni yaptı."

"Ercan... Bilmiyorum. Bu gücü nereden buldu! Harika savunma yaptı, Giannis'i 12 sayıda tutmak inanılmaz bir şey. Hücumda o gücü nasıl buldu! Hepsini soktu. İnanılmazdı!"

"Doymadık! 1 maçımız daha var. Bugün sevineceğiz ama yarın Almanlar'a hazırlanacağız. İnşallah buradan kupayla ayrılacağız."

ÖNERİLEN VİDEO

Gençlik ve özgüven vizyonuyla yeni eğitim yılı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.