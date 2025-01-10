İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ocak 2025 Cuma / 11 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,434
  • EURO
    36,49
  • ALTIN
    3046.81
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Alperen Şengün durdurulamıyor! Galibiyette başrol oynadı
Spor

Alperen Şengün durdurulamıyor! Galibiyette başrol oynadı

NBA Batı Konferansı mücadelesinde sezonun flaş takımlarından Houston Rockets, deplasmanda Memphis Grizzlies'e konuk oldu. Konuk ekip, Alperen Şengün'ün 32 sayı ve 14 ribaunt ile yıldızlaştığı maçta mücadelen 119-115'lik skorla galip ayrıldı.

Haber Merkezi10 Ocak 2025 Cuma 08:48 - Güncelleme:
Alperen Şengün durdurulamıyor! Galibiyette başrol oynadı
ABONE OL

NBA'de Houston Rockets, deplasmanda Memphis Grizzlies'e konuk oldu. Baştan sona çekişmeli geçen maçı Rockets, 119-115 kazandı.

Houston'da milli basketbolcumuz Alperen Şengün, 32 sayı, 14 ribaunt, 5 asist ve 1 blok ile karşılaşmayı tamamlarken double-double yaptı ve takımına galibiyeti getiren isim oldu.

Rockets'ta diğer oyunculardan Jalen Green 27 sayıyla maçı tamamlarken, Fred VanVleet de 22 sayı üretti ve Rockets, üst üste üçüncü galibiyetini alarak Batı Konferansı'nda ikinci sıradaki yerini korudu.

Memphis'te ise sakatlıktan dönen Ja Morant 27 sayı, 3 ribaund, 3 asist, Haren Jackson 21 sayı, 8 ribaund, 4 asist, 6 blok, Desmond Bane 16 sayı, 4 ribaund, 4 asistle öne çıktı.

  • Alperen Şengün
  • houston

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.