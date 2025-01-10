NBA'de Houston Rockets, deplasmanda Memphis Grizzlies'e konuk oldu. Baştan sona çekişmeli geçen maçı Rockets, 119-115 kazandı.

Houston'da milli basketbolcumuz Alperen Şengün, 32 sayı, 14 ribaunt, 5 asist ve 1 blok ile karşılaşmayı tamamlarken double-double yaptı ve takımına galibiyeti getiren isim oldu.

Rockets'ta diğer oyunculardan Jalen Green 27 sayıyla maçı tamamlarken, Fred VanVleet de 22 sayı üretti ve Rockets, üst üste üçüncü galibiyetini alarak Batı Konferansı'nda ikinci sıradaki yerini korudu.

Memphis'te ise sakatlıktan dönen Ja Morant 27 sayı, 3 ribaund, 3 asist, Haren Jackson 21 sayı, 8 ribaund, 4 asist, 6 blok, Desmond Bane 16 sayı, 4 ribaund, 4 asistle öne çıktı.